Kreis Kleve Tödlicher Unfall: Mann mit Rollator von Müllwagen überfahren Von dpa | 30.03.2023, 13:25 Uhr

Ein 85-Jähriger ist von einem Müllwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Senior sei am Donnerstagmorgen in Kevelaer (Kreis Kleve) mit seinem Rollator in der Innenstadt unterwegs gewesen, als er von dem Wagen der Müllabfuhr, gesteuert von einem 58-Jährigen, aus ungeklärten Gründen erfasst worden sei, teilte die Polizei mit. Der 85-Jährige starb demnach noch an der Unfallstelle. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang nannte die Polizei zunächst nicht.