Duisburg Tödlicher Unfall beim Stand-up-Paddling Von dpa | 11.06.2023, 08:18 Uhr

Auf dem Lohheider See in Duisburg ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Das Opfer war aus noch unbekannten Gründen beim Stand-up-Paddling ins Wasser gestürzt und danach nicht wieder aufgetaucht, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Über mehrere Stunden sei mit Booten, Hubschraubern, Tauchern sowie an Land nach der Person gesucht worden, bis der leblose Körper gegen 21 Uhr geborgen wurde. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Angaben zur Identität des Unfallopfers machte die Feuerwehr zunächst nicht.