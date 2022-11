Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal Tödlicher Unfall auf A46: Lastzug kam ins Schlingern Von dpa | 03.11.2022, 15:46 Uhr

Unmittelbar vor dem folgenschweren tödlichen Unfall auf der A46 in Wuppertal ist der verunglückte 40-Tonnen-Lastzug in einem Baustellenbereich ins Schlingern geraten. Den Spuren zufolge sei der 51-jährige Fahrer zunächst mit seinem Lastzug nach rechts von der verengten Fahrbahn abgekommen und mit den Reifen auf eine Betonschutzwand geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.