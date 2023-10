Justiz Tödlicher Messerangriff in Lengerich: Anklage eingereicht Von dpa | 10.10.2023, 13:33 Uhr | Update vor 1 Std. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Rund drei Monate nach einem tödlichen Messerangriff in Lengerich hat die Staatsanwaltschaft Münster Anklage gegen einen 50-Jährigen wegen Mordes am Landgericht Münster eingereicht. Die Ermittler werfen dem Mann vor, in den Morgenstunden am 3. Juli einem Arbeitskollegen in einem Gebüsch aufgelauert zu haben. Als das 56 Jahre Opfer aus seinem Auto stieg und zum Firmeneingang ging, fuhr der Beschudigte demnach mit seinem Rad auf ihn zu, stieg ab und stach unmittelbar mit einem Messer zu. Der Mann starb noch vor Ort. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.