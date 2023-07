Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Münster Tödlicher Messerangriff auf Volksfest: Anklage erhoben Von dpa | 12.07.2023, 13:16 Uhr | Update vor 43 Min.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den 21 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Dem Mann werde zur Last gelegt, am 18. März auf dem Volksfest Send einen 31-Jährigen mit einem Messerstich in die Brust getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch mit. Der Mann war trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.