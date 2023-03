Düsseldorfer Hauseinsturz Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Bau Tödlicher Hauseinsturz: Anklage gegen sechs Personen Von dpa | 08.03.2023, 12:54 Uhr

Nach einem tödlichen Hauseinsturz in der Düsseldorfer Innenstadt im Sommer 2020 hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen sechs Personen erhoben. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Baugefährdung. Das Haus war bei Bauarbeiten eingestürzt, zwei Arbeiter (35 und 39 Jahre alt) starben in den Trümmern.