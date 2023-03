Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Tödlicher Arbeitsunfall in Herscheid Von dpa | 07.03.2023, 16:37 Uhr

Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Herscheid (Märkischer Kreis) ums Leben gekommen. Er sei von einem Teil im Halsbereich getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist eingeschaltet.