Gesellschaft Tödlicher Angriff bei CSD: Tatverdächtiger in U-Haft Von dpa | 03.09.2022, 13:50 Uhr

Ein Angriff auf einen jungen Mann vor einer Woche bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster geht tödlich aus. Am Samstag kommt der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Eine zweite Person wird noch gesucht.