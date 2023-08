Düsseldorfer Polizei ermittelt Tödliche Polizeischüsse in Duisburg: Eine Bodycam war aus Von dpa | 21.08.2023, 13:55 Uhr | Update vor 47 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei den tödlichen Schüssen eines Duisburger Polizisten auf einen bewaffneten Mann am vergangenen Donnerstag ist eine der eingesetzten Bodycams ausgeschaltet gewesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei der zweiten sichergestellten Polizei-Kamera dauere die Auswertung noch an, hieß es in der Mitteilung. Das gelte auch für die übrigen „umfangreich gesicherten“ Spuren.