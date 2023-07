Prozess: Erhoffte Penisvergrößerung endet tödlich Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Prozess Tödliche Penis-Spritzen: Schwester des Opfers sagt aus Von dpa | 28.07.2023, 17:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Prozess um eine tödlich verlaufene Penis-Vergrößerung könnte die Schwester des Verstorbenen den Angeklagten mit ihrer Aussage in Bedrängnis gebracht haben. Der Angeklagte habe trotz Hausdurchsuchung noch lange weiteren „Patienten“ Injektionen verabreicht, sagte die 29-Jährige am Freitag als Zeugin vor dem Wuppertaler Landgericht aus. Er habe sogar noch in diesem Jahr Silikon gespritzt, sagte sie.