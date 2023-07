Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Tödliche Penis-Spritzen: Angeklagter stellt sich Von dpa | 20.07.2023, 16:15 Uhr | Update vor 2 Std.

Der verschwundene Angeklagte im Prozess um eine tödlich verlaufene Penis-Vergrößerung hat sich in Wuppertal der Justiz gestellt. Der 46-Jährige sei am Donnerstag am Landgericht erschienen, sagte ein Gerichtssprecher. Er sei daraufhin festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Der Prozess soll in der kommenden Woche fortgesetzt werden.