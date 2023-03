Volksfest Send auf dem Schlossplatz in Münster: Mitten auf der Kirmes ist ein 31-Jähriger niedergestochen worden – das Opfer starb. Foto: imago images/Rüdiger Wölk up-down up-down Mutmaßlicher Täter von Kirmes Tödliche Messerattacke in Münster: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Von dpa, mma | 21.03.2023, 17:06 Uhr | Update vor 47 Min.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf dem Volksfest Send in Münster hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Am Nachmittag wurde er wegen Mordverdachts einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.