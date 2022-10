Unfall auf A40 Foto: --/KDF-TV /dpa up-down up-down Unfall auf A40 Tödliche Geisterfahrt wohl Absicht - auf Autobahn gewendet Von dpa | 23.10.2022, 12:46 Uhr

Eine Frau fährt in falscher Richtung über die Autobahn und verursacht damit einen verheerenden Unfall mit zwei Toten. Zuvor hat sie auf der Autobahn gewendet, was laut Polizei für Absicht spricht. Ermittelt wird auch, ob sie in einem „psychischen Ausnahmezustand“ war.