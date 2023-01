Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Prozesse Tödliche Attacke CSD Münster: Prozessauftakt in drei Wochen Von dpa | 23.01.2023, 15:55 Uhr

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 25-Jährigen beim Christopher Street Day (CSD) in Münster muss sich der Tatverdächtige bald vor dem Landgericht Münster verantworten. Am 13. Februar beginne der Prozess gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Zuvor hatten die „Westfälischen Nachrichten“ berichtet.