Kerzen und Blumen wurden am Ort der tödlichen Auseinandersetzung niedergelegt. Foto: Lino Mirgeler/dpa FOTO: Lino Mirgeler Nordrhein-westfalen Tödliches Drama auf Sportplatz: Vernehmungen fortgesetzt Von dpa | 09.05.2022, 12:46 Uhr

Nach einem tödlichen Streit auf einem Sportplatz in Bielefeld dauern die Ermittlungen an. Man werde die Vernehmungen fortsetzen, um sich ein konkretes Bild zum Ablauf und zum Motiv zu machen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag in Bielefeld. Unter den Beteiligten gebe es „divergierende Angaben“.