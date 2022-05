ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch Bochum Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 02.05.2022, 11:42 Uhr

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall und anschließender Fahrerflucht eines Autofahrers in Bochum sucht die Polizei weiter nach dem Unfallfahrer und Zeugen der Tat. Am späten Freitagabend hatte ein unbekannter Autofahrer eine 58-Jährige überfahren. Die Frau starb wenig später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Nach Zeugenaussagen sei der Fahrer noch kurz ausgestiegen, dann aber geflüchtet. Er wird als etwa 45 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Er fuhr einen hellen oder silbergrauen Kombi.