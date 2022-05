ARCHIV - Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Frey Prozesse Tödlicher Unfall an Haltestelle: Bewährung für 83-Jährige Von dpa | 14.05.2022, 05:26 Uhr

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin fährt an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen in eine Menschengruppe. Ein Mann stirbt. Jetzt ist sie verurteilt worden.