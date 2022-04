Auto stürzt aus Parkhaus in die Tiefe FOTO: Markus Gayk Essen Tödlicher Sturz von Parkhaus: Unglückswagen wird untersucht Von dpa | 18.04.2022, 09:51 Uhr | Update vor 12 Min.

Nach dem Sturz eines Autos von einem Parkhaus in Essen mit zwei Todesopfern hat die Polizei in der Nacht das Wrack sichergestellt. Es werde jetzt weiter von Experten der Spurensicherung untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Am Vorabend waren ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger gestorben, nachdem sie mit dem Auto vom obersten Deck des Parkhauses 15 bis 18 Meter in die Tiefe gestürzt waren.