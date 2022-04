Sturz vom Parkhausdach FOTO: Roland Weihrauch Notfall Tödlicher Sturz vom Parkhaus: Wagen hatte keine Kennzeichen Von dpa | 19.04.2022, 13:09 Uhr | Update vor 18 Min.

Im Fall des tödlichen Autoabsturzes von einem Parkhausdach in Essen ist weiter unklar, woher der Wagen stammt: Es waren laut Polizei keine Kennzeichen angebracht. Auch im Wageninneren seien keine gefunden worden, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Polizei weiß auch noch nicht, wer der beiden Gestorbenen am Steuer saß. Der 19-Jährige habe keinen Führerschein besessen, so die Sprecherin. Der 16-Jährige war für einen Pkw-Führerschein noch zu jung.