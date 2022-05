ARCHIV - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei im Einsatz. Foto: Alex Talash/dpa/Archivbild FOTO: Alex Talash Märkischer Kreis Tödlicher Schuss auf Kirmes: Haftbefehl gegen 16-Jährigen Von dpa | 24.05.2022, 18:57 Uhr

Für den tödlichen Schuss auf der Kirmes in Lüdenscheid soll ein 16-Jähriger verantwortlich sein. Am Dienstag kam er in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor.