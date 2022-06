ARCHIV - Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Hagen Tödlicher Schuss: 16-Jähriger aus U-Haft entlassen Von dpa | 07.06.2022, 14:23 Uhr | Update vor 29 Min.

Der 16-Jährige, der nach dem tödlichen Schuss bei der Kirmes in Lüdenscheid wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft gekommen ist, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er sei aus der U-Haft entlassen worden, weil zum jetzigen Zeitpunkt ein dringender Tatverdacht nicht gegeben sei, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Hagen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die Untersuchungshaft war laut früheren Angaben wegen des Verdachts des Totschlags erfolgt.