Von dpa | 20.07.2022, 14:22 Uhr

Im Detmolder Meschesee ist ein Mann ums Leben gekommen. Spaziergänger nahmen am frühen Dienstagabend eine Person wahr, die sich augenscheinlich in einer Notlage befand, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Sie wählten den Notruf. Außerdem habe ein Passant einen Rettungsversuch unternommen und sei in das Wasser gesprungen. Er habe den Menschen aber nicht finden können.