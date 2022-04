ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid Prozess Tödliche Messer-Attacke: 17-Jähriger vor Gericht Von dpa | 25.04.2022, 16:57 Uhr

Nach einer tödlichen Messer-Attacke auf einen 25-Jährigen vor einem Club in der Halloween-Nacht 2021 hat ein Prozess gegen einen 17-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Prozess am Kölner Landgericht begann am Montag, findet wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.