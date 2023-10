Versicherungsbetrug Tod vorgetäuscht: Gesuchter Ex-Fußballer in Haft Von dpa | 05.10.2023, 13:32 Uhr | Update vor 11 Min. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Um einer Haftstrafe wegen Versicherungsbetrugs zu entgehen, war er abgetaucht: Nun ist ein ehemaliger Fußball-Profi aus Nordrhein-Westfalen, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte, in Frankreich geschnappt worden. Er sei am 4. September in der Stadt Noyon festgenommen und am 22. September den deutschen Behörden überstellt worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Essener Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Seither verbüße der 37-Jährige seine 2021 verhängte Haftstrafe. Die Zeitung „Bild“ hatte zuvor berichtet.