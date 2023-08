Prozesse Tod eines Patienten: BGH kippt Freispruch für Krankenpfleger Von dpa | 29.08.2023, 13:47 Uhr | Update vor 1 Std. Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Bundesgerichtshof hat den Freispruch für einen Krankenpfleger im Zusammenhang mit dem Tod eines Demenz-Patienten in Wermelskirchen aufgehoben. Das Kölner Landgericht müsse den Fall neu aufrollen, ordnete der Bundesgerichtshof in seinem am Dienstag veröffentlichten Beschluss in Karlsruhe an.