Radevormwald Tod eines 19-Jährigen: Zweiter Tatverdächtiger festgenommen Von dpa | 30.08.2023, 15:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Spezialkräfte der Polizei haben auch den zweiten der beiden jungen Tatverdächtigen festgenommen, die für den Tod eines 19-Jährigen in Radevormwald (Oberbergischer Kreis) verantwortlich sein sollen. Der 20-Jährige solle noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll dem 19-Jährigen am Sonntagmorgen gemeinsam mit einem 22-Jährigen tödliche Stiche zugefügt haben.