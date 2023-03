Strafgesetzbuch Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Tod beim CSD: Anklage fordert fünf Jahre Jugendstrafe Von dpa | 21.03.2023, 13:55 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Transmanns Malte C. beim Christopher Street Day in Münster hat die Anklage eine Jugendstrafe von fünf Jahren für den Angeklagten gefordert. Man werde beantragen, den 20-Jährigen in einer Erziehungsanstalt unterbringen zu lassen, sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft am Dienstag bei dem Verfahren vor dem Landgericht. Dem Angeklagten wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.