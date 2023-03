Krankschreibung Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/ up-down up-down Krankenkasse TK: Krankenstand in NRW deutlich gestiegen Von dpa | 24.03.2023, 09:32 Uhr

Der Krankenstand in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) deutlich gestiegen. Demnach war jeder Erwerbstätige 2022 durchschnittlich 19,7 Tage krankgeschrieben - 2021 waren es noch 15,2 Tage, wie die TK am Freitag in Düsseldorf mitteilte.