Tarife Tischler Nordwestdeutschland: 5 Prozent mehr Entgelt Erhalt Von dpa | 25.07.2023, 14:02 Uhr

Rund 83.000 Beschäftigte im nordwestdeutschen Tischlerhandwerk bekommen von August an 5 Prozent mehr Entgelt. Zusätzlich erhalten sie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1000 Euro, die in zwei Hälften im August und im Februar ausgezahlt wird. Auf diesen Abschluss einigten sich die IG Metall und die Arbeitgeber, wie der auf Gewerkschaftsseite federführende Bezirk Küste der IG Metall am Dienstag in Hamburg mitteilte. Demnach gilt der Abschluss für alle Innungsbetriebe in den Ländern Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.