Tiere Tierschützer zeigen Schweinemastbetrieb an: Ermittlungen Von dpa | 04.07.2023, 15:43 Uhr

Tierschützer haben einen Schweinemastbetrieb in Rees am Niederrhein angezeigt, weil dort Tiere gequält und nicht artgerecht gehalten worden seien. Das Deutsche Tierschutzbüro präsentierte am Dienstag heimlich aufgenommene Aufnahmen vom Juli 2022, denen zufolge kranke und blutende Schweine im Stall standen. Teils seien verletzte Schweine in einem Gang separiert und nicht mehr gefüttert worden, so dass sie hungerten und Durst litten, so die Tierschützer.