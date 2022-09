Ermittlungen gegen Schweinemastbetriebe wegen Tierquälerei Foto: -/Deutsches Tierschutzbüro/dpa/Archivbild up-down up-down Kriminalität Tierquälerei-Vorwürfe: Westfleisch will weiter aufklären Von dpa | 27.09.2022, 12:11 Uhr

Etwa eine Woche nach Bekanntwerden von Tierquälerei-Vorwürfen bei Lieferanten von Westfleisch prüft die Agrarfirma aus Münster noch die Konsequenzen. „Die Aufklärung der Vorwürfe läuft auf Hochtouren und in einem dem deutschen Rechtsstaat angemessenen Rahmen“, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Münster. Man habe die Betriebe „direkt besichtigt“ und kontrolliere sie weiter. Zu den Erkenntnissen der Besichtigungen äußerte sich der Firmensprecher nicht.