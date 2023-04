Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Buntes Tier narrt Polizisten: Hund „Kim“ sorgt für Bahnsperrung Von dpa | 18.04.2023, 17:44 Uhr

Ein junger Hund namens „Kim“ hat in Bonn wiederholt mit Bundespolizisten „Katz und Maus“ gespielt und sogar für eine kurze Sperrung des Hauptbahnhofs gesorgt. Das Tier wurde am Montagabend in den Gleisen gesehen - und kehrte nach der erfolglosen Jagd der Bundespolizisten auch am Morgen darauf dorthin zurück. Obwohl Beamte stundenlang nach ihm suchten, war „Kim“ auch am Dienstagnachmittag noch auf freiem Fuß, wie die Bundespolizei mitteilte.