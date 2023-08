Industrie Thyssenkrupp plant „Performance-Programm“ Von dpa | 10.08.2023, 11:41 Uhr | Update vor 2 Std. Thyssenkrupp Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Seit zehn Wochen steht Miguel López an der Spitze des Industriekonzerns Thyssenkrupp. Am Donnerstag kündigte er ein „Performance-Programm“ an. Ob damit auch ein Stellenabbau verbunden sein soll, ist offen.