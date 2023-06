Thyssenkrupp Foto: Jonas Güttler/dpa up-down up-down Industrie Thyssenkrupp plant Börsengang von Wasserstoff-Tochter Von dpa | 12.06.2023, 09:06 Uhr

Thyssenkrupp macht Ernst mit dem Börsengang seiner Wasserstoff-Tochter Nucera. Die Platzierung der Aktien sei vor der Sommerpause geplant, sofern das Marktumfeld mitspielt, teilte der Stahl- und Industriekonzern am Montag mit. Thyssenkrupp will den Angaben zufolge langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten. Der bisherige Minderheitsaktionär Industrie De Nora wolle seine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen fortführen.