Industriekonzern Thyssenkrupp plant Börsengang für Tochter Nucera am 7. Juli Von dpa | 23.06.2023, 09:14 Uhr

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp macht mit dem Börsengang seiner Wasserstoff-Tochter ernst. Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera sollen am 7. Juli erstmals gehandelt werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dazu will der Konzern ab dem kommenden Montag (26.6) bis zu 30,3 Millionen Papiere anbieten. Die Preisspanne wurde dabei auf 19 bis 21,50 Euro festgesetzt. Damit werde die Wasserstoff-Tochter mit 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro bewertet, hieß es weiter.