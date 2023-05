Thyssenkrupp Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Anlagenbau Thyssenkrupp Nucera baut Elektrolyseure in Schweden Von dpa | 22.05.2023, 19:26 Uhr

Der Anlagenbauer Thyssenkrupp Nucera hat einen Großauftrag zum Bau von Elektrolyseuren für ein geplantes Stahlwerk in Nordschweden erhalten. Sie sollen für das Unternehmen H2 Green Steel im schwedischen Boden Wasserstoff produzieren, wie Thyssenkrupp Nucera am Montag mitteilte. Herzstück des Stahlwerks ist eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Darin ersetzt klimaneutral hergestellter Wasserstoff die in klassischen Hochöfen verwendeten Kohle und Koks, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen.