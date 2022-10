Thyssenkrupp Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Stahl-Industrie Thyssenkrupp investiert in neue Feuerbeschichtungsanlage Von dpa | 13.10.2022, 16:18 Uhr

Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat eine Viertelmilliarde Euro in eine neue Feuerbeschichtungsanlage investiert. Die 350 Meter lange und bis zu 65 Meter hohe Anlage wurde am Donnerstag in Dortmund im Beisein von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eingeweiht.