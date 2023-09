Industrie Thyssenkrupp: Energiewende-Technologien in neuem Segment Von dpa | 14.09.2023, 08:17 Uhr | Update vor 1 Std. Thyssenkrupp Foto: Jonas Güttler/dpa up-down up-down

Wenige Monate nach seinem Amtsantritt baut Thyssenkrupp-Chef Miguel López den Traditionskonzern um. Was der Industrieriese in Sachen grüne Transformation vermag, soll so sichtbarer werden. Ein neues Performace-Programm soll Stabilität bringen.