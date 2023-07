Thyssenkrupp Foto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down „Grüner“ Stahl Thyssenkrupp-Eigeninvestitionen knapp eine Milliarde Von dpa | 20.07.2023, 12:58 Uhr | Update vor 14 Min.

In den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von klimafreundlicherem Stahl in Duisburg will der Industriekonzern Thyssenkrupp knapp eine Milliarde Euro Eigenmittel investieren. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag nach der Freigabe von bis zu zwei Milliarden Euro Beihilfen von Bund und Land NRW durch die EU-Kommission mit.