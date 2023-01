Räumung des Dorfes Lützerath Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Räumung in Lützerath THW soll zu Aktivisten in unterirdischem Gang vorstoßen Von dpa | 12.01.2023, 23:09 Uhr

Spezialkräfte des Technischen Hilfswerks sollen noch in der Nacht zum Freitag zu Aktivisten vordringen, die sich in einem Tunnel unter dem Braunkohleort Lützerath verschanzt haben. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Man habe keinen Blickkontakt zu den Personen, könne aber mit ihnen sprechen.