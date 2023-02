THW in der Türkei Foto: -/THW/dpa up-down up-down Erdbebenregion THW-Rettungsteam kehrt aus Türkei zurück Von dpa | 13.02.2023, 13:19 Uhr

Das Such- und Rettungsteam des Technischen Hilfswerks (THW) kehrt aus dem Erdbebengebiet der Türkei nach Deutschland zurück. Die 50-köpfige Gruppe reise an diesem Montag zurück, teilte eine THW-Sprecherin in Bonn mit. Das Team war am Mittwoch mit vier Hunden sowie 16 Tonnen Technik und Ausrüstung in der Türkei eingetroffen. Der Einsatzort war die Provinz Hatay. Dem Such- und Rettungsteam des THW gehören den Angaben zufolge Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern an.