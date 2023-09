Nach Erdbeben THW bereitet sich auf möglichen Einsatz in Marokko vor Von dpa | 09.09.2023, 10:47 Uhr | Update vor 1 Std. Erdbeben in Marokko Foto: Wang Dongzhen/XinHua/dpa up-down up-down

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich nach dem schweren Erdbeben in Marokko darauf vor, möglicherweise in dem Katastrophengebiet Hilfe zu leisten. „Wir beobachten die Lage und bereiten uns gerade auf einen möglichen Einsatz vor“, sagte ein THW-Sprecher am Samstagvormittag. Es liege aber noch kein Hilfegesuch aus dem nordafrikanischen Land vor.