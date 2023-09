Katastrophen THW bereitet Hilfe für Überschwemmungsgebiet in Libyen vor Von dpa | 13.09.2023, 15:27 Uhr | Update vor 1 Std. THW Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet die Lieferung von Hilfsgütern in das Überschwemmungsgebiet in Libyen vor. Da man ständig Güter für solche Anfragen lagere, könne man nun kurzfristig Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten sowie Stromgeneratoren zur Verfügung stellen, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner am Mittwoch. Libyen hatte demnach in der Nacht auf Mittwoch ein entsprechendes internationales Hilfeersuchen gestellt.