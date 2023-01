Räumung von Lützerath - Greta Thunberg Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Lützerath Thunberg kritisiert Grüne: Tagebau „sieht aus wie Mordor“ Von dpa | 14.01.2023, 12:16 Uhr

Greta Thunberg hat die deutschen Grünen wegen ihrer Unterstützung für den Abriss von Lützerath und das Abbaggern der unter dem Dorf liegenden Kohle kritisiert. Konzerne wie RWE müsse man eigentlich dafür zur Rechenschaft ziehen, wie sie mit Menschen umgingen. „Dass die Grünen mit solchen Unternehmen Kompromisse schließen, zeigt, wo ihre Prioritäten liegen“, sagte die schwedische Klimaaktivistin am Samstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Erkelenz. Sie selbst sei nie mit einer grünen Partei verbunden gewesen.