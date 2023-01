Landgericht Köln Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Köln Thomas Drach verletzt sich beim Fußballspielen Von dpa | 30.01.2023, 12:42 Uhr

Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat sich eine Sportverletzung zugezogen, so dass der Prozess gegen ihn am Kölner Landgericht nicht wie vorgesehen fortgesetzt werden kann. Wie der Vorsitzende Richter am Montag mitteilte, hat der Angeklagte eine Prellung am Brustkorb. Eine „extreme Schmerzsymptomatik“ habe zur Folge, dass er nicht transportfähig sei. Für gewöhnlich wird Drach mit einem Hubschrauber aus der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf zum Landgericht geflogen.