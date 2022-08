ARCHIV - Der Angeklagte Thomas Drach sitzt im Gerichtssaal. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild FOTO: Federico Gambarini up-down up-down Justiz Thomas Drach lehnt Gutachter im Prozess um Raubüberfälle ab Von dpa | 12.08.2022, 18:32 Uhr | Update vor 45 Min.

Der einstige Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat in dem gegen ihn laufenden Raub-Prozess in Köln am Freitag einen Sachverständigen abgelehnt. Anhand von Überwachungsvideos, auf denen die angeklagten Raubüberfälle aufgezeichnet worden waren, soll er Drach unter anderem an dessen Gang als Täter identifiziert haben. Das Gutachten gilt als eine tragende Säule der Anklage.