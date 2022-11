Verleihung des Deutschen Theaterpreises Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Theaterpreis: Regisseur Achim Freyer für Lebenswerk geehrt Von dpa | 27.11.2022, 10:33 Uhr

Regisseur Achim Freyer (88) ist beim Deutschen Theaterpreis „Der Faust 2022“ für sein Lebenswerk geehrt worden. Man ehre einen Künstler von außergewöhnlicher Schaffenskraft und unerschöpflicher ästhetischer Fantasie, hieß es in der Begründung der Jury. Die Verleihung fand am Samstagabend im Düsseldorfer Schauspielhaus statt, der Preis wurde noch in zwölf weiteren Kategorien vergeben.