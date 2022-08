Die Künstlerin Katja Aufleger steht vor ihrer Installation «The Huddle». Foto: Bernd Thissen/dpa FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Bagger-Installation „The Huddle“: Ruhrtriennale 2022 vor dem Start Von dpa | 09.08.2022, 14:33 Uhr

Die Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey geht mit großer Vorfreude und leichter Anspannung in ihre zweite Spielzeit als Intendantin der Ruhrtriennale. „Gut, dass es jetzt los geht“, sagte Frey am Dienstag bei der Eröffnungspressekonferenz in der Bochumer Jahrhunderthalle. Die längst als internationales Kulturfestival etablierte Veranstaltung im Ruhrgebiet feiert in diesem Jahr vom 11. August bis zum 18. September einen runden Geburtstag.