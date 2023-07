Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Thallium-Giftmorde: Lebenslange Freiheitsstrafe für Täter Von dpa | 03.07.2023, 15:51 Uhr

Ein 42-jähriger Mann ist unter anderem wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er zwei Frauen mit dem Schwermetall Thallium tödlich vergiftet hat. „Aus jetziger Sicht dürfen Sie nie mehr in Freiheit kommen“, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung am Montag am Landgericht Köln. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung fest.