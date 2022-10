Buchhandelskette Thalia Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Einzelhandel Thalia baut Marktposition in Deutschland aus Von dpa | 18.10.2022, 16:48 Uhr

Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia hat ihre Marktposition auf dem Heimatmarkt im vergangenen Jahr weiter ausgebaut. Der Marktanteil am gesamten deutschen Buchmarkt sei 2021 um 4 Prozentpunkte auf 22 Prozent gestiegen, berichtete das Unternehmen am Dienstag in Hagen. Im stationären Geschäft liege der Marktanteil mittlerweile bei 25 Prozent, im Onlinehandel bei 20 Prozent.